La Gazzetta dello Sport: “Bari, no alla media punti. ‘Sia il campo a decidere’”

vedi letture

Ampio spazio sulle colonne de La Gazzetta dello Sport alla querelle in Serie C per la quarta promozione. “Bari, no alla media punti. ‘Sia il campo a decidere’” è il titolo scelto dalla rosea per fare il punto della situazione. “Luigi De Laurentiis critica Ghirelli per la promozione del Carpi: ‘Non voglio favori, ma così è inaccettabile’”.