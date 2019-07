La Gazzetta dello Sport: "Gila, credici". C'è la Pro Vercelli

© foto di Federico Gaetano

"Gila, credici" è il titolo con il quale si aprono le pagine dedicate al mondo della Serie B e C de La Gazzetta dello Sport. Si parla della prima avventura da tecnico fra i Pro di Alberto Gilardino, ad un passo dalla panchina della Pro Vercelli. "Domani - si legge ancora - l'ex campione del mondo in città. Debutta tra i pro nel club in cerca di rilancio".