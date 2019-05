© foto di Stefano Porta/PhotoViews

Spazio alla finale di Coppa Italia Serie C nelle pagine interne de La Gazzetta dello Sport che titola: “Il Monza gioca per Silvio. Berlusconi, nuovo ciclo?". Quest’oggi i biancorossi sfideranno nella gara di ritorno la Viterbese partendo dal 2-1 maturato all’andata. "Il patron aspetta da Brocchi il primo trofeo in Brianza. L’ultima volta insieme vinsero il Mondiale per Club. - si legge ancora - Undici anni, quattro mesi e 23 giorni. Tanto è passato da quel 16 dicembre 2007 a Yokohama, quando il Milan si laureò Campione del Mondo. L’ultimo trofeo internazionale conquistato dal club rossonero targato Silvio Berlusconi. In campo nella finale vinta 4-2 con il Boca Juniors, seppur solamente per una manciata di minuti, c’era anche Christian Brocchi".