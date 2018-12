La Gazzetta dello Sport: "Il Piacenza vola. Crisi Alessandria"

Spazio al posticipo di Serie C fra Alessandria e Piacenza su La Gazzetta dello Sport. "Apre Di Molfetta e il Piacenza vola. Crisi Alessandria" è il titolo scelto dalla rosea che poi scrive: "Quarta sconfitta in casa per l'Alessandria, stavolta contro un Piacenza quadrato, dal tasso tecnico superiore e adesso secondo".