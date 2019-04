© foto di Federico Gaetano

La vittoria della Juve Stabia sul Trapani nello scontro al vertice del Girone C di Serie C lancia i campani verso la promozione come titola La Gazzetta dello Sport: “Juve Stabia, è quasi B. Caserta firma l’impresa, Trapani spazzato via”. Ora la Juve Stabia ha da amministrare un vantaggio di quattro punti sul club siciliano con il Catania (a -8) che appare tagliato completamente dai giochi per il primo posto.