La Gazzetta dello Sport: "La squadra fantasma. Entella di rabbia"

"La squadra fantasma. Entella di rabbia. La società chiederà 6-8 milioni di danni": questo il titolo completo che La Gazzetta dello Sport dedica alla pagina sportiva sulla Serie C, aperta con la questione Entella. Nel dettaglio: "La squadra fantasma, senza un campionato in cui giocare, cerca di trasformare gli allenamenti in partite, ma è dura, se non impossibile: «A volte ci sembra di vivere nella casa del Grande Fratello», dice con una battuta Mirko Eramo, esterno di lungo corso. L’Entella è tra coloro che sono sospesi, né in B né in C. Siamo a fine ottobre e la cosa fa notizia ovunque nel mondo. Gli inglesi, più degli altri, vedono in questa storia il declino del calcio italiano, l’azzeramento della sua credibilità: «E’ venuta la BBC per un reportage e il Guardian ci ha dedicato un lungo servizio — racconta il team manager Matteo Gerboni — Abbiamo commissionato una ricerca: nelle ultime settimane cinque milioni di persone si sono imbattute online nella parola Entella (la squadra porta il nome del fiume che divide Chiavari da Lavagna e lì sfocia, ndr)»".