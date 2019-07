Mezza pagina, più precisamente in taglio basso, dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è dedicata alla Serie C. La Rosea affronta il tema gironi e analizza due casi. Il primo titolo è "I gironi: Monza trasloca. Audace torna... Reggiana". Poi focus su Avellino e Rimini: "Sos Avellino. La squadra sarà di soli svincolati" e "Rimini nel caos. Raduno slittato, tifosi in rivolta".