La Gazzetta dello Sport: “Ne cambio 5. Più sostituzioni aiutano"

Per l’eventuale ripartenza dei campionati nei giorni scorsi è emersa la possibilità di portare d tre a cinque il numero di sostituzioni concesse per ogni partita, un modo per le squadre di affrontare al meglio il lungo periodo che si prospetta con gare ufficiali ogni tre giorni. Una possibilità, questa, già presente nel campionato di Serie C in tre interruzioni. Di questo tema parla La Gazzetta dello Sport nel pezzo dal titolo: “Ne cambio 5”. “Il laboratorio C approva - continua al rosea -. Più sostituzioni aiutano. Monza, Vicenza e Reggina in testa anche nel ricorso ai 5 subentranti: idea per la ripartenza di tutti i tornei”.