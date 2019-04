Ampio spazio alla Serie C sulle colonne de La Gazzetta dello Sport. In particolare per Pordenone e Juve Stabia, prime nei gironi B e C, che vivono un momento diametralmente opposto. "Pordenone è quasi fatta - titola la rosea -. E' un pari molto dolce: ora il conto alla rovescia" per i Ramarri che si avvicinano alla Serie B.

"Rigore out e nervi tesi: la Juve Stabia è sparita" è invece il titolo sulle Vespe che mettono a referto l'ottavo pareggio nelle ultime 15 giornate con il Trapani che adesso è a -1.