La Gazzetta dello Sport su Reggiana-Bari: "Una notte magica"

"Una notte magica", così La Gazzetta dello Sport parla di Reggiana-Bari, finalissima playoff che mette in palio - per una delle due formazioni - la Serie B. Poi, bomber a confronto. "Sfreccia Kargbo e Reggio sogna. «Ora punto al gol per la B». Giocava scalzo in strada, adesso è il trascinatore degli emiliani", sul lato emiliano, intanto che dalla Puglia: "Antenucci vuole piazzare il tris. «Tocca al Bari festeggiare». Insegue la terza promozione dopo quelle con il Torino e la Spal".