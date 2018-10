La Gazzetta dello Sport sull'Entella: "Oggi saprà dove deve giocare"

"Responso TAR. Oggi il club saprà dove deve giocare": con chiaro riferimento all'Entella, apre così, La Gazzetta dello Sport, la pagina sportiva della Serie C.

Nel dettaglio: "Dove giocherà la Virtus Entella nella stagione 2018-2019? In Serie C dove hanno stabilità i risultati del campo e poi FIGC e Lega B? O in Serie B, dove l'ha di fatto riammessa una sentenza del Collegio di Garanzia del CONI, e dove probabilmente sarebbe potuta tornare già mesi fa se il processo sportivo al Cesena avesse avuto tempi umani? Porsi questa domanda a ottobre inoltrato è forse l'anomalia più grande di una vicenda grottesca. Oggi il TAR del Lazio dovrebbe dare una risposta, chiudendo uno dei tanti fronti ancora aperti sulla linea riammissioni/ripescaggi, il più scandaloso per il sottosegretario Giorgetti che nel frattempo ha messo mano a un decreto d'urgenza per uscire dal tunnel in cui si è infilata la giustizia sportiva".