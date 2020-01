© foto di Federico De Luca

È Andrea Nalini il colpo del Vicenza per inseguire la promozione in Serie B. Ne scrive La Gazzetta dello Sport, che fa il punto sulle trattative più calde di Serie C: Signorini va alla Triestina, il Bari pensa a Pinto (alla Salernitana in prestito dalla Fiorentina) e cede alla Fermana Esposito e Neglia. Rinforzo dall'infermeria per il Catania: si rivede Welbeck dopo un malore.