La Nazione sul Pisa: "Il capitano è tornato"

© foto di Federico De Luca

"Il capitano è tornato, Pisa avanti in Coppa": apre così, La Nazione, la pagina sportiva su Pisa-Pontedera, match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C, nel quale si è visto i nerazzurri tornare al successo e Moscardelli tornare al gol.

Sulla gara: "Eccolo. Il capitano nerazzurro è tornato. Segna al 9' e poi ancora al 36' nel derby di Coppa Italia con il Pontedera. Due reti che non valgono solamente la qualificazione ai quarti - per altro importantissimi per il Pisa -, ma che ridanno fiducia all'attaccante che, per sua stessa ammissione a fine gara, stava risentendo dell'astinenza da gol. Non segnava da Pisa-Albissola del 2 dicembre sorso. Un'eternità per un goleador. E dà nuova fiducia all'ambiente".