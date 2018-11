La Repubblica: Cuneo-Entella potrebbe non rigiocarsi: rischio beffa

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Cuneo-Virtus Entella potrebbe non rigiocarsi. La partita è sub judice per la mancata espulsione di Paolini, che ha ricevuto un secondo cartellino giallo nei minuti finali. Abbastanza scontato il verdetto e il replay, ma secondo la Repubblica, edizione genovese, i liguri rischiano la beffa: "Il giudice -scrive il quotidiano - potrebbe reputare ininfluente l’errore all’89’ (ammesso) dell’arbitro con la mancata espulsione di Paolini per doppio giallo". C’è un precedente in questa stagione in Eccellenza ligure: in Rivarolese-Finale, sul 3-0, i padroni di casa hanno effettuato la sesta sostituzione, una in più di quelle consentite, nel primo dei cinque minuti di recupero, ma il risultato non è stato cambiato perché “la situazione non ha influito, sia per il risultato al momento dei fatti contestati in relazione ai 4 minuti ancora da disputarsi, sia per il fatto che il sesto calciatore sostituito non ha contribuito all’incremento del risultato stesso”. Il fatto fu considerato in sintesi di “particolare tenuità”".