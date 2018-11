La Repubblica: "L’Entella attende il Tar ma Gravina ha già deciso"

E' il giorno chiave per il futuro della Virtus Entella visto che è attesa quest'oggi la sentenza del Tar in merito alla riammissione in Serie B, già sancita dal Collegio di Garanzia del Coni, senza che però sia stata nel concreto ratificata. L'edizione odierna di Genova de La Repubblica titola su questa vicenda: "L’Entella attende il Tar ma il presidente Gravina ha già deciso". E ancora: "La battaglia. Tonino Gozzi, presidente dell’Entella, ha condotto sin qui una battaglia ferma per veder riconosciuto il diritto del suo club alla riammissione in B. Comunque vada a finire, l’Entella deve recuperare nove partite che sinora sono state rinviate".

L'attacco del pezzo lascia poco spazio alle speranze liguri: "Serie A ancora con 20 squadre, limiti alla Var ed Entella in C: Gabriele Gravina, presidente appena eletto della FIGC quasi all’unanimità, ha spiegato ieri con un tempismo invidiabile in un intervento radiofonico come pensa di muoversi". Ed evidenzia quindi: "La Virtus Entella rischia quindi di vedere svanire definitivamente la sua giusta rivendicazione di giocare la serie B (2018-2019)".