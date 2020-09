La Repubblica, Palermo: "Verdetto-choc dagli esami. Martinelli dice addio al calcio"

E' arrivata nel tardo pomeriggio di ieri la notizia del ritiro dal calcio giocato di Alessandro Martinelli, centrocampista classe 1993 oggi al Palermo. "A 27 anni deve smettere di giocare a calcio - scrive La Repubblica nella sua edizione odierna -. Il centrocampista del Palermo, capitano insieme a Santana nella scorsa stagione dei rosanero, quella che passerà alla storia come l’annata della rinascita dalle ceneri del fallimento, era stato fermato in sede di visite mediche pre campionato alla vigilia della partenza per il ritiro di Petralia Sottana. Lui che a Petralia l’anno scorso era uno dei volti del nuovo Palermo che i tifosi rosanero dovevano imparare a conoscere. Oggi nel Palermo tutti sono al suo fianco per fargli accettare una verità che nessun calciatore vorrebbe mai sentirsi dire: l’obbligo di smettere di giocare per ragioni di salute. I suoi compagni nei giorni scorsi non lo hanno mai lasciato solo. Durante gli accertamenti è stato un continuo di telefonate e messaggi per continuare a farlo sentire, come è considerato ancora a tutti gli effetti, un membro della famiglia rosanero"