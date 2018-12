La Sicilia: "Catania confuso e insicuro"

© foto di Giuseppe Scialla

Il quotidiano La Sicilia analizza il momento negativo del Catania: "Questo Catania non vive un periodo sereno e anche il più elementare dei passaggi diventa un problema. Ci sono momenti in cui gli etnei sono in evidente stato confusionale. Lo ha ammesso lo stesso Andrea Sottil che a conferma di questo sia onesto si è preso la responsabilità di questo prolungato appannamento. L'allenatore rossoazzurro oggi alla ripresa della preparazione dopo la giornata di riposo, prima di andare con la squadra in campo per l'allenamento parlerà con i giocatori sentendoli probabilmente uno ad uno".