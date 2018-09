La Sicilia: “Catania in B. Domani il giorno del... Giudizio”

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

“Catania in B. Domani il giorno del... Giudizio” così titola La Sicilia in edicola nella prima dello Sport. “Rossazzurri in attesa, apprensione, polemiche e anche fiducia per il verdetto che verrà emesso domani a Roma. - si legge ancora – Tra poche ore il Collegio di Garanzia del Coni deciderà il format e poi il numero di ripescate”.