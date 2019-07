Fonte: TuttoC.com

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

La situazione di casa Catania viene analizzata dall'edizione odierna de La Sicilia che già in prima pagina titola: "Catania al lavoro nel ritiro di Torre del Grifo: in arrivo il difensore Monaco. Definiti i gironi: il 25 i calendari". Poi all'interno l'approfondimento: "Catania, ancora zero affari. Ma l'incontro per Monaco potrebbe risolversi subito. Mercato lentissimo. Sfuma anche il laterale offensivo Gatto". E ancora: "In uscita Ciancio, Pisseri, Brodic, Liguori, Fornito, Angiulli e Bonaccorsi. Abbonamenti a quota 514".