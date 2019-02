© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata intensa in casa Catania quella di ieri con la scelta del nuovo allenatore dopo l’esonero di Andrea Sottil. Il favorito sembrava Carmine Gautieri, ma alla fine gli etnei hanno virato a sorpresa su Walter Novellino. “Il Catania ci ripensa: il tecnico è Novellino” è il titolo scelto da La Sicilia in prima per annunciare la scelta del club etneo.