La Sicilia: “La B a 19, Il Catania rimane in C”

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

“La B a 19 squadre, il Catania rimane in Serie C”, così titola La Sicilia in prima pagina sul caos ripescaggi dopo la decisione del Consiglio Federale di confermare il format del campionato cadetto in attesa che il 15 novembre il Consiglio di Stato discuta nel merito con la speranza che non arrivi un nuovo ribaltone che appare comunque improbabile come hanno ammesso alcuni dei presidenti più battaglieri sulla vicenda.