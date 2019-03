© foto di Federico Gaetano

"Albissola, l’allenatore la prossima settimana. Con la Juve Under 23 in panchina Ambrosi": questa l'apertura de La Stampa, che guarda in casa Albissola.

Sulla questione: "Albissola in esplorazione. Entro 48 ore si stabiliranno le coordinate per l’allenatore che subentrerà a Bellucci. Arriverà però non prima della prossima settimana; dunque Ambrosi guiderà la squadra nella trasferta al «Moccagatta» di Alessandria contro la Juventus Under 23. Il giro di consultazioni sta proseguendo, questa è una fase molto delicata anche perché i recenti risultati di Cuneo, Lucchese e Pistoiese stanno complicando sempre di più la posizione dei ceramisti".