© foto di Jacopo Duranti/tuttolegapro.com

"Cuneo è una furia, l’Entella va ko”: questa l'apertura de La Stampa dopo che il Cuneo, nel recupero della 4^ giornata del torneo, ha battuto 2-0 l'Entella.

Sul match: "Due a zero e tutti a casa. L’Ac Cuneo 1905 «versione campo» chiude in maniera trionfale il recupero casalingo della serie C di calcio con la capolista Virtus Entella e si toglie un’altra grandissima soddisfazione in una stagione incredibile, nel bene e nel male. Nel testa-coda del «Paschiero» la spuntano i padroni di casa, che si prendono con gli interessi quel punto «cancellato» nel match chiuso sull’1-1 a novembre, ma poi non omologato con ripetizione della gara per l’errore tecnico dell’arbitro (mancata espulsione del biancorosso Paolini ammonito due volte)".