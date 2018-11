La Stampa: "Cuneo-Entella finisce pari ma è a rischio ricorso"

"Cuneo-Entella finisce pari ma è a rischio ricorso": questa l'apertura de La Stampa sul match, recupero della 4^ giornata, tra Cuneo ed Entella.

Sulla gara: "Un pari con il brivido per l’Ac Cuneo 1905. L’1-1 finale, «strappato» Virtus Entella, rischia di essere vanificato dalla svista dell’arbitro (signor Perenzoni di Rovereto) che, sulla seconda ammonizione del cuneese Paolini (15’ st e 45’ st), non estrae il cartellino rosso. Il Cuneo termina in undici. Quasi scontato il ricorso della formazione ligure: possibile la ripetizione del match. L’errore arbitrale non cancella, però, la grande prestazione dei cuneesi con una formazione, quella della Virtus Entella, nata per stravincere il campionato".