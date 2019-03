La Stampa: "Cuneo-Entella: si ripete la partita fantasma"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

La ripetizione della gara tra Cuneo ed Entella nell'analisi de La Stampa: "Il match d’andata giocato a novembre (1-1) era stato “cancellato” dopo un errore tecnico dell’arbitro. Una partita, quella tra Cuneo e Virtus Entella, destinata a far parlare a lungo, tanto da guadagnarsi l’appellativo di «partita fantasma». «Calendarizzata» in origine per il 30 settembre (e poi rinviata in attesa di «ripescaggio» dei liguri in B mai avvenuto), la gara tra biancorossi e biancocelesti era andata in scena mercoledì 28 novembre. Al «Paschiero», ospiti in vantaggio con Mota Carvalho e pareggio sul filo di lana dei biancorossi con il tiro di Celia, deviato involontariamente nella propria porta da Pellizzer. Un pari giusto, ma vanificato dall’errore tecnico dell’arbitro, signor Perenzoni di Rovereto, che non aveva espulso il cuneese Paolini, ammonito due volte. Inevitabile il ricorso della Virtus Entella (accolto), ma per il fitto programma di recuperi dei liguri, si rigioca solo oggi, in pieno girone di ritorno. A oltre tre mesi di distanza, biancorossi e biancocelesti si ritrovano con prospettive diverse. L’Entella, quinta a novembre, è intanto risalita in vetta a suon di risultati (una sola sconfitta, a Olbia, nel 2019) e arriva al «Paschiero» dal risultato a reti inviolate di Pisa con 53 punti. L’Ac Cuneo 1905, per contro, è sceso a suon di penalizzazioni senza fine (23 i punti «dissolti») dalla zona playoff all’ultimo posto e guarda con trepidazione all’ultimo quarto di campionato".