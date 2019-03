Fonte: TuttoC.com

© foto di Jacopo Duranti/tuttolegapro.com

"Cuneo tra buon gioco e ansia per il futuro": questa l'apertura de La Stampa, che guarda in casa Cuneo.

Sulla questione: "Sono ore d’ansia per la tifoseria dell’Ac Cuneo 1905 nella serie C di calcio. La squadra va di corsa. A livello societario, invece, a scadenze fisse, occorre ricevere l’«ok» dalla Lega Pro per tutte le incombenze burocratiche e finanziarie (finora sono arrivati 23 punti di penalizzazione). Meglio pensare al campo, se si può. Alla fine della «regular season» mancano sette gare, quattro al «Paschiero» (sabato alle 14,30 con l’Alessandria, poi Pro Vercelli, Albissola e Pro Patria), tre fuori (Pontedera, Piacenza, Carrarese). L’obiettivo è inseguire un traguardo salvezza che solo questioni estranee al terreno di gioco stanno tenendo lontano".