"Il Novara contro la capolista è pronto a ipotecare i playoff": questa l'apertura de La Stampa, che guarda al monday night Novara-Entella.

Punto della situazione: "Il successo vale l’ipoteca playoff. Per le ambizioni di inizio annata è giusto una consolazione, ma le ultime speranze azzurre di serie B passano per forza da qui. Il Novara aspetta stasera l’Entella nella rivincita del 18 maggio: allora c’era in palio la salvezza in B e i liguri sbancarono il Piola con un gol di Crimi. Ai playout vennero comunque eliminati dall’Ascoli, mentre il Novara già quella sera salutò il campionato".