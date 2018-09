La Stampa: "Il Novara in attesa del Tar". La settimana della verità

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

"Il Novara in attesa del Tar. È la settimana della verità": La Stampa guarda in casa Novara. Andando nel dettaglio: "E' di nuovo vigilia di verdetti, legali e non sportivi. Il Novara attende la pronuncia del Tar, convocato domani alle 9,30, per sapere dove potrà proseguire venerdì la corsa ai ripescaggi: se al collegio di garanzia del Coni o al tribunale federale nazionale, dove però si ripartirebbe da capo. Il club azzurro ha intanto inviato alla Figc una richiesta di ammissione in sovrannumero nel caso l’Entella venisse accolta in B".