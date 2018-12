© foto di Matteo Papini/Image Sport

"Novara, sotto l’albero c’è Gonzalez”, così titola La Stampa parlando del colpo in canna del club piemontese. “Dopo il pari di Alessandria, il club si muove sul mercato. - si legge nel sottotitolo - Sfumato in estate, il suo ritorno può realizzarsi”.

"Sotto l’albero si può trovare Pablo Gonzalez. Al Novara è ripresa la missione per impacchettarlo e riportarlo a casa, anche se lui di fatto non se n’è mai andato. L’argentino vive in città ed è tornato nel mirino del club, che negli ultimi giorni ha intensificato i contatti. - continua il quotidiano - La scorsa estate il suo ritorno era saltato dopo il mancato ripescaggio e soprattutto la conferma di Sansone per limiti di budget. Con l’ex Bari ormai fuori dai programmi del club e il mercato alle porte, la società potrebbe rivedere la sua strategia e la composizione della lista per la Serie C creando spazio per il postino