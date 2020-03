Le cinque giornate della Sicula. Come ribaltare la classifica nel giro di un mese

Se dovessimo eleggere oggi la squadra del momento nel Girone C della terza serie questa non sarebbe, probabilmente in maniera clamorosa, la Reggina di Domenico Toscano. I sette punti di vantaggio sul Bari secondo fanno dei calabresi la netta favorita per la promozione diretta in Serie B.

Nell'ultimo periodo, però, c'è chi ha fatto meglio degli amaranto, così come di Bari, Ternana, Catania e di tutte le altre corazzate del girone. Si tratta della Sicula Leonzio di Vito Grieco tornata in piena corsa per la salvezza.

I numeri dei siciliani nelle ultime giornate sono impressionanti. Nelle ultime cinque giornate hanno raccolto 13 dei 15 punti disponibili (4 vittorie contro Potenza, Bisceglie, Monopoli e Rieti più un pari contro la Casertana), con una media di due gol a partita e appena 4 reti subite. Un bottino che nessuno, nel medesimo periodo, ha messo a referto e che assume ancor più valore se si pensa che i punti conquistati dalla squadra di Lentini in questa cinquina di gare sono esattamente gli stessi racimolati nelle precedenti 24 giornate di campionato.

Un exploit clamoroso che in vista dello scontro diretto del prossimo weekend contro il Rende potrebbe davvero cambiare il volto della classifica.