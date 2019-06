Libertà: “Il Piacenza si gioca la B con chi non paga gli stipendi”

© foto di Utente

"Il Piacenza si gioca la Serie B con chi non paga gli stipendi", questo il titolo in prima pagina del quotidiano emiliano Libertà in edicola in vista della sfida contro il Trapani dove ieri i giocatori hanno emesso un comunicato attaccando la società che non paga gli stipendi da marzo. In serata c’è poi stato il contro comunicato del club che ha chiesto che prevalga il buon senso. “Alla vigilia della partita di sabato si alza il velo sulle inadempienze della società siciliana. Lettera aperta della squadra. - si legge all’interno - La macchina dei controlli federale non è allineata ai tempi e prevede eventuali sanzioni soltanto a posteriori".