Libertà: "Il Pro Piacenza vola in testa alla classifica"

"Il Pro supera anche il Gozzano e vola in testa alla classifica": questa l'apertura del quotidiano Libertà alla pagina sportiva sul Pro Piacenza, vittorioso anche nel monday night contro il Gozzano.

Sulla partita: "Il Pro Piacenza si mangia anche il Gozzano, facendo tre (vittorie) su tre in trasferta ed issandosi straordinariamente in vetta alla classifica (pur provvisoria) al pari della Carrarese. Il tutto davanti agli occhi del sempre più entusiasta presidente Pannella, felice profeta. Di fatto, al di là di qualche interessante giocata di Messias, non c’è stata storia; bravi i rossoneri ad approcciare al meglio la gara sbloccando subito il punteggio con Nolè, poi tanto di cappello ai capolavori di Zanchi e del bomber di scorta, Volpicelli, che hanno annichilito la generosa squadra locale, peraltro sovrastata sul piano tattico e che nel momento di maggiore spinta, in avvio di ripresa, si è scontrata contro il solido muro difensivo rossonero. Pro organizzato, solido e con in canna dei colpi da urlo. Meglio di così, chiaro, non potrebbe andare".