Libertà: "La Lega mette il Pro Piacenza con le spalle al muro"

"La Lega mette il Pro con le spalle al muro", così titola il quotidiano Libertà in edicola dopo la decisione presa nella giornata di ieri da Lega Pro e FIGC sul ritorno in campo del Pro Piacenza con tanto di calendario ufficiale stilato fino al 30 marzo. "Ma con quale squadra - si domanda poi il quotidiano - visto che dalle parti di via De Longe non c'è più nessuno o quasi".