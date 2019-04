Libertà: "Piacenza, l’ora della verità"

Fonte: TuttoC.com

"Piace, l’ora della verità la sfida con l’Entella spareggio per la Serie B": questo l'esatto titolo che Libertà riserva alla pagina sportiva dedicata al Piacenza, con i biancorossi impegnati stasera nel match contro l'Entella, valido per la 9^ giornata di andata.

Sullo stesso: "A metà mattinata sapremo se gli organi deputati a sovrintendere ordine e sicurezza, accorderanno l’ok all’apertura di un ulteriore spicchio di stadio: circa 800 piacentini in più che si aggiungeranno ai 6.500 già certi di assistere alla sfida delle 20.30. Intorno alle 19.30 conosceremo quale sarà l’undici sul quale mister Arnaldo Franzini punterà nella serata da non fallire ad ogni costo. Soprattutto, alle 22.15 o giù di lì, sapremo chi, tra Piacenza ed Entella, potrà considerare il primato nel girone A di Lega Pro, e quindi la promozione diretta in serie B, affare realmente ad un passo".