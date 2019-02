Libertà: “Pro Piacenza, 20 calci al vero calcio”

© foto di TuttoLegaPro.com

“Pro Piacenza, 20 calci al vero calcio”, così titola il quotidiano piacentino Libertà dopo quanto andato in scena ieri a Cuneo con gli emiliani che hanno schierato sette ragazzini più il massaggiatore per evitare la radiazione rimediando un risultato assurdo. “Incredibile risultato di una partita grottesca che svergogna lo sport professionistico. In campo per i rossoneri sette ragazzini (e il massaggiatore) per evitare il quarto forfait e la radiazione. - si legge ancora – Lo sdegno della Federcalcio che parla di Insulto che non si deve ripetere. Il presidente della Lega Pro: Complici anche i genitori che mandano allo sbaraglio i propri figli”.