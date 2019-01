Libertà: "Pro Piacenza, il 28 gennaio prima udienza pre-fallimentare"

© foto di TuttoLegaPro.com

Sono due i focus dedicati dall'edizione odierna di Libertà al Pro Piacenza. Il primo è un articolo di spalla dal titolo: "Pro, il 28 gennaio la prima udienza pre-fallimentare. Zona calcio - Segalini: «Pannella ha distrutto in meno di sei mesi una creatura florida»". Il secondo è un taglio basso: "Pannella tenta di 'rifare la squadra' e ripropone lo stadio di Santarcangelo. Ma entro una decina di giorni dovrà presentare una nuova (e valida) fideiussione".

Per quanto riguarda la situazione legata all'udienza pre-fallimentare il pezzo evidenzia: "Il presidente Pannella avrà tempo fino al 21 per presentare l'eventuale documentazione a sua difesa: in quella sede si capirà se l'ottimismo che ha sempre sfoggiato aveva basi concrete oppure no. Nel caso il tribunale dichiarasse il fallimento (che potrebbe poi avere anche risvolti penali) sarà nominato un curatore che potrebbe in teoria far proseguire anche l'attività sportiva". Ma sulla squadra rossonera - aggiungiamo noi - incombe la gara del 20 gennaio contro l'Alessandria che potrebbe essere la quarta rinuncia di fila, con l'esclusione dal campionato che appare dietro l'angolo.