Fonte: Tuttoc.com

La situazione di casa Pro Piacenza è disastrosa e ogni giorno si aggiungono tasselli. Dell'ultimo ne parla l'edizione odierna di Libertà già in prima pagina: "Pro sono rimasti in sei. E l'ispettorato indaga su prestazioni in nero". A pagina 40, nello sport, l'approfondimento: "Ipotesi di lavoro in nero. Ispezione in casa Pro. L'ispettorato verifica la posizione di un collaboratore promosso ad altri ruoli, intanto ieri si sono allenati in sei (senza tecnici)". Nel taglio basso si parla di 'scommesse': "La Lega: non siamo noi a quotare le partite".