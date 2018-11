Libertà: "Pro Piacenza: sciopero rientrato dopo un incontro col pres"

"Pro Piacenza: sciopero rientrato dopo un incontro col presidente": questa l'apertura di Libertà alla pagina sportiva sul Pro Piacenza. Sulla vicenda: "La quiete, quanto meno apparente, arriva dopo la tempesta in casa del Pro Piacenza, al termine di una delle giornate più sofferte della storia del club di via de Longe. Iniziata con un preavviso di sciopero formulato dall'Associazione calciatori a supporto dei tesserati della prima squadra rossonera in occasione della prossima gara interna con la Lucchese (ribadito dal vice presidente dell'AIC, Umberto Calcagno), la giornata ha poi svoltato verso un tramonto molto meno buio, con lo stato di agitazione per ora accantonato da Belotti e compagni, evidentemente usciti confortati dal confronto avuto nel pomeriggio con il presidente Pannella e il direttore generale Londrosi. Un cambio di rotta determinato, si presume, da qualcosa di più di un'altra promessa mirata a garantire l'imminente pagamento degli stipendi".