"Il Pro tiene ancora le braccia incrociate. Niente Juve U23. Con la società ormai fantasma, i calciatori rossoneri confermano lo sciopero e non si presenteranno oggi ad Alessandria". Così il quotidiano Libertà, oggi in edicola, analizza la partita che non si giocherà tra rossoneri e bianconeri.

L'articolo si apre così: "La devastante gestione targata Seleco sta facendo letteralmente terra bruciata in casa Pro Piacenza, dove i margini per la ripresa dell'attività, peraltro assai problematica, sono a dir poco ridotti al lumicino, se non pari a zero. Infischiandosene del legittimo stato di agitazione portato avanti dai giocatori della prima squadra, il presidente Maurizio Pannella non ha mosso una virgola per cercare di tamponare la situazione, tanto che pure oggi (e verosimilmente anche nella prossima trasferta di Siena) il Pro diserterà per sciopero la gara che avrebbe dovuto giocare ad Alessandria contro la Juventus B".