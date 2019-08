Libertà sulla Coppa Italia: “Ai rigori il Piacenza vola a Trapani”

Spazio alla vittoria in Coppa Italia del Piacenza contro la Viterbese sulla prima di Libertà in edicola che titola: “Con i rigori il Piacenza vola a Trapani”. Il quotidiano poi analizza brevemente l’andamento della gara: “Contro la Viterbese, alla Galleana non bastano i 90 minuti regolamentari e i supplementari. - continua il sottotitolo – Nel recupero Sylla sbaglia un penalty. Domenica la sfida in Sicilia sul campo dove è sfumata la B”.