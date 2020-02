vedi letture

Mamma che Giana! È iniziata la risalita degli uomini di Albè: la salvezza è possibile

Un 2020 iniziato nel migliore dei modi per la Giana Erminio, che aveva chiuso il girone di andata all'ultimo posto della graduatoria, con soli 10 punti in 18 partite giocate. La 19^ venne rinviata causa sciopero indetto dalla Lega Pro, e fu recuperato il 22 gennaio scorso, con gli uomini di mister Cesare Albè caduti per mano del Renate nel derby lombardo.

Ma quello contro le pantere, è stato l'unico lieve scivolone in questo nuovo anno, che ha visto i biancazzurri collezionare, nelle sei giornate del girone di ritorno finora giocate, 16 punti sui 18 disponibili: a spezzare questa sorta di record, solo il pareggio nello scontro salvezza contro l'Olbia, ma le lunghezze conquistate sono già più di quelle fatte in un'intera prima parte di stagione, che sembrava vedere i lombardi ormai spacciati.

Complici i nuovi acquisti, che hanno dato il giusto là alla squadra (si rammentino Dalla Bona e Manconi su tutti), la Giana Erminio, dopo il successo sul Pontedera, ha acciuffato la 16esima posizione di classifica, mai raggiunta e superata in questo campionato: certo, la zona rossa non è stata ancora "sfangata", ma la quota attuale della salvezza dista solo due punti e, a voler vedere il bicchiere mezzo pieno, la zona playoff è lontana solo 7 lunghezze.

Sia chiaro: prima di pensare agli eventuali spareggi promozione, occorrerà mettersi in sicurezza, e probabilmente di playoff neppure si potrà mai parlare (non ora, almeno), ma quello che sembrava impossibile - la salvezza - adesso non è più un miraggio. Senza voli pindarici, a Gorgonzola si può intanto iniziare a respirare ossigeno puro; poi, quel che sarà, in più eventualmente... sarà.