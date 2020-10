Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 5 ottobre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS, IL COLPO DEL MERCATO È FEDERICO CHIESA: ARRIVA DALLA FIORENTINA. DOUGLAS COSTA AL BAYERN MONACO, DE SCIGLIO PASSA AL LIONE. ROMA, TORNA SMALLING: QUESTA VOLTA A TITOLO DEFINITIVO. PEROTTI AL FENERBAHCE, KLUIVERT AL LIPSIA. INTER, DARMIAN NUOVO TERZINO NERAZZURRO. BAKAYOKO NUOVO CENTROCAMPISTA DEL NAPOLI. FIORENTINA, CALLEJON PER SOSTITUIRE CHIESA. COLPO QUARTA IN DIFESA, PRESO ANCHE BARRECA. HALILOVIC HA RESCISSO CON IL MILAN. HOEDT È UN NUOVO DIFENSORE DELLA LAZIO. COLPO KALINIC PER L'ATTACCO DELL'HELLAS VERONA, IN DIFESA ARRIVA CECCHERINI. UDINESE, DAL WATFORD ARRIVA DEULOFEU. TORNA PUSSETTO, TEODORCZYK IN PRESTITO AL CHARLEROI. TORINO, IN ATTACCO C'È BONAZZOLI. DALLA DINAMO ZAGABRIA ARRIVA GOJAK. MATTIA BANI È UN NUOVO DIFENSORE DEL GENOA. SPEZIA, DALL'EMPOLI ECCO IL PORTIERE PROVEDEL. CROTONE, ARRIVA DJIDJI IN PRESTITO DAL TORINO. SASSUOLO, SCHIAPPACCASSE NUOVO ATTACCANTE DEI NEROVERDI. DAL MARSIGLIA ARRIVA MAXIME LOPEZ. ADAMA OUNAS È UN NUOVO GIOCATORE DEL CAGLIARI. PARMA, CINQUE NUOVI VOLTI PER I DUCALI: MIHAILA, CYPRIEN, NICOLUSSI CAVIGLIA, BUSI E OSORIO

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società ACF Fiorentina per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Federico Chiesa a fronte di un corrispettivo di € 10 milioni, di cui € 3 milioni per la stagione sportiva 2020/2021 e € 7 milioni nel corso per la stagione sportiva 2021/2022. Inoltre, l’accordo prevede:

• L’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2021/2022;

• La facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore qualora detti obiettivi non fossero raggiunti.

Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva, in entrambi i casi, è pari a € 40 milioni, pagabili in tre esercizi, e potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 10 milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi".

Il Bayern Monaco ha ufficialmente preso in prestito Douglas Costa dalla Juventus. Il brasiliano, che dal 2015 al 2017 ha giocato per i tedeschi, arriva in Baviera in prestito per una stagione.

Con un comunicato, la Juventus ha comunicato la cessione in prestito di Mattia De Sciglio all'Olympique Lione. "Dopo 3 anni, 62 presenze, 3 Scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana vinti, è il momento dei saluti fra Mattia De Sciglio e la Juve. Il laterale, arrivato nell’estate 2017, proseguirà la sua carriera nelle fila dell'Olympique Lyonnais, dove giocherà in prestito la stagione appena iniziata - si legge -. Non è mai mancato, in questi 3 anni, l’impegno di Mattia per la causa bianconera. Un impegno in campo, in allenamento, e anche fuori dal campo. A partire dal suo arrivo alla Juventus è il 3° difensore bianconero con più presenze in campionato (32), dietro solo a Leonardo Bonucci (67) e Alex Sandro (60). La stagione 2018/19 è stata quella in cui Mattia De Sciglio ha collezionato più presenze in Serie A con la maglia della Juventus (22, di cui 19 da titolare).

Chris Smalling è nuovo giocatore della Roma. Dopo quasi due ore di attesa, il Manchester United ha annunciato la cessione del difensore inglese alla società giallorossa. Operazione conclusa a titolo definitivo. "Dopo 10 anni di servizio a Old Trafford, Chris Smalling lascia il Manchester United per raggiungere la Roma con un trasferimento a titolo definitivo", si legge nel comunicato dei Red Devils.

Diego Perotti è stato ceduto a titolo definitivo dalla Roma al Fenerbahce. Di seguito il tweet della società giallorossa: "In bocca al lupo, Diego. Grazie per queste 5 stagioni insieme". Questo invece il comunicato: "L’AS Roma comunica di aver ceduto Diego Perotti al Fenerbahce SK. Arrivato in giallorosso nel gennaio del 2016, l’esterno argentino ha giocato 138 partite in giallorosso mettendo a segno 31 reti, inclusa quella indimenticabile a tempo scaduto in Roma-Genoa del 2016-17, valsa l’accesso diretto alla Champions League nell’ultima partita della carriera di Francesco Totti. Il Club augura a Diego il meglio per questa nuova avventura".

Justin Kluivert è un nuovo giocatore del Lipsia. La Roma, tramite i propri social, ha annunciato la fumata bianca col club tedesco: "Justin Kluivert cedutoa titolo temporaneo al Lipsia fino al 30 giugno 2021. In bocca al lupo per la tua nuova avventura in Bundesliga, Justin!", il saluto della Roma.

Matteo Darmian è ufficialmente un nuovo calciatore dell'Inter. Il club nerazzurro ha depositato il contratto del difensore classe '89: la Lega Serie A specifica che si tratta di un trasferimento dal Parma al club nerazzurro a titolo temporaneo.

Tiemoué Bakayoko è un nuovo calciatore del Napoli. Il club partenopeo ha depositato il contratto del centrocampista francese, che arriva dal Chelsea con la formula del prestito secco.

La Fiorentina, tramite il proprio sito ufficiale, ha comunicato l'arrivo dell'ex Napoli José Maria Callejon. Questo il comunicato del club gigliato:

"ACF Fiorentina comunica di aver tesserato il calciatore José Maria Callejon Bueno.

Callejon, nato a Motril (Spagna) l’ 11 febbraio del 1987, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Real Madrid, Club con in quale ha successivamente disputato 77 partite vincendo una Liga ed una Supercoppa Spagnola.

Il nuovo calciatore viola ha vestito, in Italia, la maglia del Napoli collezionando quasi 350 presenze tra Serie A, Coppa Italia, Champions League ed Europa League. Con la squadra partenopea ha segnato 82 gol e fornito 78 assist vincendo due Coppe Italia ed una Supercoppa Italiana.

Callejon ha inoltre indossato la maglia della Nazionale spagnola in 5 occasioni".

Antonio Barreca è un nuovo difensore della Fiorentina, di seguito il comunicato ufficiale della squadra gigliata: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, dall’ A.S. Monaco, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Barreca. Barreca, nato a Torino il 18 marzo 1995, nel corso della sua carriera ha vestito, oltre quella del Club transalpino, anche le maglie di Newcastle, Genoa, Cagliari e Torino".

Lucas Martinez Quarta è ufficialmente un nuovo calciatore della Fiorentina. Depositato in Lega il contratto del difensore argentino, che arriva dal River Plate a titolo definitivo.

Alen Halilovic non è più ufficialmente un giocatore del Milan. Il croato, come comunicato dal club rossonero, ha rescisso il contratto. Ecco la nota ufficiale:

"AC Milan comunica di aver rescisso consensualmente il contratto con Alen Halilović. Il Club augura al calciatore le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera".

Wesley Hoedt è ufficialmente un nuovo difensore della Lazio. Contratto depositato dal club biancoceleste, che ha comunicato l'arrivo a titolo temporaneo dal Southampton del calciatore olandese.

Nikola Kalinic è un nuovo giocatore dell'Hellas Verona. Il sito ufficiale della Lega rende noto il deposito del contratto dell'attaccante croato che si trasferisce all'Hellas dall'Atletico Madrid a titolo definitivo.

Federico Ceccherini è un nuovo rinforzo per la difesa dell'Hellas Verona, attivissimo in queste due ultimi giorni di mercato estivo: dal sito ufficiale della Lega Serie A si apprende che il centrale è passato dai viola agli scaligeri in prestito.

Gerard Deulofeu è un nuovo calciatore dell'Udinese. Esterno offensivo spagnolo, arriva a titolo temporaneo dal Watford.

Come anticipato nei giorni scorsi, Ignacio Pussetto (24) è nuovamente un calciatore dell'Udinese. L'attaccante argentino torna in Friuli direttamente dal Watford con la formula del prestito, contratto registrato.

Pussetto ha vestito la maglia bianconera per diciotto mesi, mettendo a segno cinque reti in cinquanta partite.

Lukasz Teodorczyk lascia l'Udinese, accasandosi a titolo temporaneo in Belgio, nello Charleroi. Di seguito il comunicato pubblicato dal club friulano:

"Udinese Calcio comunica la cessione in prestito fino al 30 giugno 2021 del calciatore Lukasz Teodorczyk al Royale Charleroi Sporting Club.

A Lukasz i migliori auguri per la sua nuova esperienza e l'in bocca al lupo per il proseguimento della stagione"

Federico Bonazzoli è un nuovo attaccante del Torino. Il club granata ha depositato il contratto dell'attaccante classe '97, che arriva dalla Sampdoria a titolo temporaneo.

Amer Gojak è un nuovo giocatore del Torino. Il club di Urbano Cairo ha scelto il croato come trequartista, dopo che non è arrivato l'accordo con Gaston Ramirez della Sampdoria. Contratto depositato in Lega a titolo temporaneo, arriva dalla Dinamo Zagabria.

Mattia Bani è un nuovo difensore del Genoa. Il club ligure ha depositato il contratto del difensore classe '93, che arriva dal Bologna con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Lo Spezia, informa il sito ufficiale della Lega Serie A, ha depositato il contratto del portiere Ivan Provedel. Il classe '94 arriva in Liguria a titolo definitivo dall'Empoli.

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Crotone ha annunciato l'arrivo di Koffi Djidji come nuovo difensore per Stroppa: "Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dal Torino Football Club, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Koffi Djidji. Nato il 30 novembre 1992 a Bagnolet (Francia) con passaporto ivoriano, il calciatore è cresciuto col Nantes ed ha giocato con la squadra francese fino al 2018 collezionando ben 111 presenze. Difensore centrale alto e agile, Djidji è dotato di un innato senso della posizione. Da oggi è pronto per dare il suo contributo alla causa pitagorica. Benvenuto in rossoblù, Koffi!"

Nicolas Schiappacasse è ufficialmente un nuovo calciatore del Sassuolo. Il club neroverde ha depositato il contratto dell'esterno offensivo classe '99, che arriva dall'Atletico Madrid a titolo definitivo.

Maxime Lopez è un nuovo centrocampista del Sassuolo. Il club neroverde ha depositato il contratto del centrocampista francese, che arriva dall'Olympique Marsiglia a titolo temporaneo.

Adam Ounas è ufficialmente un nuovo calciatore del Cagliari. Il club sardo ha depositato il contratto del calciatore classe '96 che arriva dal Napoli a titolo temporaneo.

Il Parma Calcio comunica l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Valentin Mihăilă (02-02-2000, Targoviste) dalla Società CS U Craiova. Il calciatore ha firmato con il club crociato un contratto fino al 30 giugno 2025.

Wylan Cyprien è un nuovo calciatore del Parma. In attesa del comunicato del club, depositato il contratto del centrocampista francese che arriva dal Nizza.

Hans Nicolussi Caviglia nuovo calciatore del Parma. Il club emiliano ha depositato il contratto del centrocampista classe 2000, che arriva a titolo temporaneo dalla Juventus.

Attraverso il proprio sito ufficiale, il club ducale ha annunciato l'arrivo del terzino destro che andrà a sostituire Matteo Darmian in biancocrociato, dopo il passaggio di quest'ultimo all'Inter. Si tratta di Maxime Busi, che arriva dallo Charleroi, come si legge sul sito ufficiale della Lega Serie A: per il belga si tratta di trasferimento definitivo.

Yordan Osorio è un nuovo difensore del Parma. Classe '94, arriva a titolo definitivo dal Porto.

MANCHESTER UNITED SCATENATO: ALEX TELLES, AMAD DIALLO ED EDINSON CAVANI. ARSENAL, PAGATA LA CLAUSOLA DI PARTEY. TORREIRA VA ALL'ATLETICO. BAYERN, TRE ACQUISTI PRIMA DEL GONG. PARIS SAINT-GERMAIN, RINFORZI A CENTROCAMPO

Manchester United protagonista indiscusso dell'ultimo giorno di mercato: i red devils rispondono all'1-6 contro il Tottenham sistemando la fascia sinistra con Alex Telles dal Porto, l'attacco con Edinson Cavani e guardando al futuro con Amad Diallo, preso dall'Atalanta per un costo complessivo di 40 milioni (più il 15% sulla futura rivendita) e che si trasferirà in Inghilterra a gennaio. A questi si aggiungerà anche Facundo Pellistri, talento uruguayano di 18 anni in arrivo dal Penarol.

Risponde l'Arsenal che decide di rompere gli indugi pagando la clausola rescissoria di 50 milioni di Thomas Partey. Con tanti ringraziamenti a Lucas Torreira, a fare il percorso inverso in direzione Atlético Madrid e Mattéo Guendouzi, prestato all'Hertha.

I tedeschi hanno visto sfumare Reine-Adelaide, nonostante l'offerta di 25 milioni fatta pervenire al Lione fosse stata accettata.

Restando in Germania, la parte del leone l'ha fatta il Bayern Monaco che si assicura ben tre giocatori: Choupo-Moting per l'attacco, Bouna Sarr per la corsia destra e Douglas Costa. Con tanti saluti a Cuisance, che va a Marsiglia a coprire il buco lasciato da Maxime Lopez, trasferitosi al Sassuolo.

Il Paris Saint-Germain ufficializza Danilo Pereira e chiude per Rafinha dal Barcellona. I catalani, però, non riescono a prendere né Eric Garcia né Memphis Depay, chiudendo una campagna acquisti ai limiti del fallimentare.