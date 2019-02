Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 6 febbraio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Il Calcio Napoli ha deciso di soprassedere alla cessione di Marek Hamsik ai cinesi poiché le modalità di pagamento della cifra pattuita non collimano con gli accordi precedentemente raggiunti.

Il Napoli da settimane sta già portando avanti tre trattative per giugno. Già trovato un accordo di massima con Raiola per il messicano Lozano del PSV Eindhoven e per Almendra del Boca Juniors. C'è ora da trovare l'intesa con le due società e col Villarreal per Pablo Fornals, centrocampista offensivo classe '96. Per l'attacco, il pallino di Carlo Ancelotti è Ciro Immobile della Lazio e De Laurentiis proverà ad accontentarlo.

Secondo il London Evening Standard, ci sarebbe anche Lorenzo Insigne tra le possibilità per prendere il posto di Eden Hazard in caso di addio del belga al Chelsea, destinazione Real Madrid. 140 gare con Maurizio Sarri, il tecnico italiano lo riabbraccerebbe di buon grado. Tra le altre ipotesi c'è anche quella di sostituirlo con il fratello, Thorgan Hazard ora al Borussia Monchengladbach.

Mario Mandzukic non lascerà la Juventus per andare in Cina. Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino il croato non si è fatto tentare dall'offerta del Dalian Yifang che aveva messo sul piatto 10 milioni di euro a stagione (gli stessi che hanno convinto Hamsik ad accettare il club orientale) ed è pronto a continuare a vestire la maglia bianconera.

La Juventus è pronta a blindare Daniele Rugani. Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino di questa mattina il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici insiste sul difensore ed è già pronto un quadriennale: la base dell'accordo è di 3 milioni di euro all'anno più bonus con prolungamento dal 2021 al 2023. Nei prossimi giorni è attesa la fumata bianca che allontanerebbe anche le possibili pretendenti.

Un inserimento a sorpresa. Il Milan ci prova per Rodrigo De Paul, attaccante dell’Udinese che inevitabilmente in estate sarà uomo mercato. Ci pensa l’Inter concretamente anche se ancora non ha formulato un’offerta al calciatore, c’è il Napoli che studia la situazione. E ora alla lista delle pretendenti si aggiunge il Milan che potrebbe programmare un incontro nel mese di marzo per studiare la fattibilità dell’operazione. Derby di mercato, il Milan s’inserisce.

Non solo Hector Herrera, nome rimbalzato ieri sulle frequenze di radiomercato sui taccuini del Milan. Secondo O'Jogo, il club rossonero sarebbe anche sulle tracce di Yacine Brahimi: l'algerino è in scadenza in estate coi Dragoes e per questo il Milan sarebbe interessato a prendere entrambi i ragazzi a giugno.

Novità nella corsa a Mauro Icardi. Secondo quanto riporta AS, dopo il Real Madrid, ci sarebbe anche l'Atletico sulle tracce del capitano dell'Inter. Qualche chiacchiera sul Barcellona come erede di Luis Suarez ma la sensazione è che, in caso d'addio, sarà proprio derby madrileno per il 9 nerazzurro.

João Schmidt lascia definitivamente l'Atalanta. Il centrocampista brasiliano classe '93, nella prima parte di stagione in Portogallo per difendere i colori del Rio Ave, proseguirà la sua carriera in Giappone: il calciatore di San Paolo, che ha vestito la casacca nerazzurra solo in una gara di Coppa Italia, ha firmato col Nagoya Grampus.

CHELSEA, HAZARD VERSO IL REAL. UNO FRA ISCO E ASENSIO AI BLUES. MONACO, AMILCAR SILVA HA FIRMATO FINO A GIUGNO 2022. LEVANTE, TONO GARCIA BLINDATO FINO AL 2023. RED BULL SALISBURGO, DAL PSG ARRIVA IL BABY BERNEDE

Dopo le parole di ieri di Eden Hazard, che ha confessato di aver già preso una decisione in merito al proprio futuro senza tuttavia dare ulteriori dettagli, la stampa britannica si è scatenata nelle previsioni sulla scelta del belga. Per il Daily Mail il talento del Chelsea andrà al Real Madrid per una cifra vicina ai 100 milioni che però potrà essere 'scontata' con l'inserimento di una contropartita tecnica fra Isco e Asensio.

Primo contratto da professionista per il promettente terzino sinistro Amilcar Silva. Il calciatore classe '99 ha sottoscritto un accordo con il Monaco valido fino a giugno 2022.

Il Levante, club che dopo 22 giornate occupa l'undicesima posizione in Liga, ha annunciato il rinnovo del contratto di Toño García. Il terzino sinistro classe '89 è un pilastro della squadra valenciana e ha sottoscritto un nuovo accordo valido fino a giugno 2023.

Il Red Bull Salisburgo ha annunciato l'acquisto di Antoine Bernede dal Paris Saint-Germain. Il centrocampista classe '99 passa così alla formazione austriaca a titolo definitivo.