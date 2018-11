© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

"Reggina, si aspettano le decisioni di Praticò", questa l'apertura de Il Quotidiano del Sud sulla Reggina. "La Reggina non risolve i problemi societari. La crisi rimane, le manifestazioni d’interesse, ammesso che si possano definire tali, non chiariscono del tutto la posizione dei probabili acquirenti. Il problema, quindi, c’è sempre. Nulla è definito, la P&P rimane al suo posto a meno di accordi raffazzonati che preludono alla convocazione di una nuova assemblea dei soci, in cui il presidente Praticò si presenta dimissionario. - si legge ancora nell’articolo - I soliti pannicelli caldi che non danno una sterzata alla conduzione societaria, i soliti tentativi di trovare un accordo che non definisce le vere intenzioni di chi vuole cedere le azioni di maggioranza e di chi intende acquisirle. Nessuno sembra disposto a sanare i debiti o a pagare le quote richieste, mentre la P&P non intende cedere".