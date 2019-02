Quotidiano del Sud: "Matera, per il futuro c'è Italcementi"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il futuro del Matera, sempre più vicino all'estromissione dalla Serie C, tiene banco sulle pagine sportive del Quotidiano del Sud che titola: "Matera, Italcementi per il futuro", facendo poi il punto della situazione. "Italcementi potrebbe essere la risposta per il futuro del calcio nella Città dei Sassi. Con tutte le problematiche che sta vivendo la società biancazzurra, e con l’iter per la revoca dell’affiliazione alla Figc avviato, è lecito guardare al futuro. E pare che uno dei petali della margherita riporta la scritta della cementeria sita sulla strada cheda Matera porta a Laterza, ironia della sorte, proprio nei pressi di un campo di calcio, il centro sportivo “Gaetano Scirea”. - si legge ancora - Italcementi non è nuova al mondo del calcio, visto che è stato uno degli sponsor della squadra dell’Atalanta, dato che la sede centrale dell’azienda è proprio Bergamo. L’azienda con più di 150 annidi storia si è avvicinata, negli anni, anche al settore giovanile calcistico, ma in genere è sensibile allo sport. In città il marchio ha fatto capolino in alcune edizioni del Torneo della Bruna di calcio a 5, ma ora sembra che i vertici societari abbiamo scelto di puntare direttamente sulla prima squadra della città, ovviamente quanto questa, dopo un iter che deve essere avviato dal sindaco, sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato. Ovviamente nulla di confermato, siamo ancora nel campo delle ipotesi, ma delle prime conferme arrivano direttamente da Bergamo".