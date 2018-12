© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

"Matera sciopera, Reggina a valanga. Vince la linea dell’Associazione Calciatori: i biancazzurri in campo con la Berretti. I giovani di mister Danza a testa altissima: reggono il campo per più di mezzora". Questa la titolazione del Quotidiano del Sud nel pezzo relativo al club lucano, sempre più in difficoltà, all'indomani della sconfitta per 6-0 contro i calabresi.

All'interno leggiamo: "La Berretti del Matera di Danza in campo a difendere i colori biancazzurri contro la Reggina, in uno stadio quasi vuoto se non per la presenza di un centinaio di abbonati e di un nutrito gruppo di tifosi calabresi. Lo sciopero dei più “grandi” alla fine si consuma, grande l’emozione dei giovanissimi di casa in un esordio in Serie C che ricorderanno a lungo. Si è dunque posto in atto quanto annunciato alla vigilia di Natale, con i giocatori che non scendono in campo cedendo il loro posto ai giovani della formazione Berretti (alcuni dei quali - residenti fuori regione - che sono stati richiamati). In panchina, a guidare i lucani c’era Francesco Danza e non il tecnico della prima squadra Eduardo Imbimbo".