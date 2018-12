Quotidiano del Sud: "Matera torna il caos-fideiussione"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

"Matera, stato di agitazione. Torna il caos-fideiussione e ieri il delegato dell’Aic ha parlato con i calciatori. Con la Reggina sarà sciopero se non verranno pagati gli stipendi entro il 24". Così apre il Quotidiano del Sud in merito a quanto sta accadendo al Matera. "Una situazione davvero spiacevole. L’auspicio è che prevalga il buonsenso da tutti gli attori di questa vicenda e che si possa trovare una soluzione immediata, visto che sul campo le risposte, in termini di risultati e prestazioni, negli ultimi mesi stanno arrivando. - continua l’articolo - Tutto questo mentre si cerca di preparare la gara con la Juve Stabia, formazione che veleggia in testa alla classifica del campionato di Serie C, girone C".