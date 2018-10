Quotidiano del Sud: "Vibonese a Caserta per una gara particolare"

© foto di Giuseppe Scialla

Quella fra Casertana e Vibonese sarà una delle sfide più interessanti della nona giornata del girone C. "Vibonese a Caserta per una gara particolare" è il titolo scelto dal Quotidiano del Sud per introdurre il posticipo. Gara particolare perché saranno i campani a doverla fare, dopo alcuni colpi a vuoto, visto il ritardo in classifica.