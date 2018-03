I record che nessuno vuole. Akragas -7 come il Sassuolo

Ci sono record che nessuno vuole eguagliare. Uno di questi è sicuramente quello d'incassare sette gol in un match. Questo però è quanto accaduto nello scorso weekend di campionato all'Akragas, formazione che milita nel Girone C della Serie C, che contro la Juve Stabia ha incassato ben sette reti. Un match senza storia, ma soprattutto un match da record dato che in stagione finora solo un altro club aveva incassato sette gol in un match. Si tratta del Sassuolo che alla 23^ giornata di Serie A ha dovuto subire il medesimo score nel match contro la Juventus. Ci sono record che nessuno vuole eguagliare. Ma che a volte capitano.