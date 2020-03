Resta a casa e allenati con il Padova: il club veneto propone circuiti di allenamento

"Resta a casa e allenati con il Padova!", questo lo slogan lanciato dalla società biancoscudata in questo lungo periodo di emergenza sanitaria. Come riportato in una nota ufficiale, la società di viale Rocco ha infatti deciso di condividere con i propri tifosi e non solo, alcuni spunti di allenamento, ripresi direttamente dalle sessioni giornaliere della prima squadra.

Si tratta di tre schede di esercizi adattati dallo staff tecnico di mister Andrea Mandorlini alle possibilità di chi si vuole allenare a casa, con tanto di file audio utili a mantenere il giusto ritmo. I circuiti, scaricabili dal sito ufficiale del club, riguardano la forza, una sessione di esercizi per gli addominali e una per gli esercizi di core stability.

Nei prossimi giorni, saranno anche rilasciate altre indicazioni.